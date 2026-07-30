УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за планов продать долю ЧМ

Европейский футбольный союз в полном составе выступил против планов руководства Международной федерации. Все 55 национальных ассоциаций континента приняли решение игнорировать турниры под эгидой ФИФА, говорится в заявлении организации.

Поводом для демарша послужили намерения Джанни Инфантино передать долю коммерческих прав на мировое первенство в частные руки. Европейские чиновники назвали предложение безответственным и не имеющим оправдания. Особое возмущение вызвал тот факт, что инициатива такого масштаба готовилась втайне и была практически утверждена без содержательных консультаций с теми, кому доверено управление футболом.

В УЕФА расценили ситуацию не просто как провал руководства, а как отказ ФИФА от обязанностей хранителя мирового спорта. Национальные ассоциации по всему миру, по мнению европейцев, поставили перед ультиматумом: соглашаться на захват главных соревнований или нести последствия, что охарактеризовано как запугивание, а не демократическое решение.

Главная опасность, по мнению Союза, кроется в необратимых изменениях. Как только внешние инвесторы получат долю в турнирах, коммерческая выгода станет постоянным обязательством, а каждое решение — от календаря до форматов — будет диктоваться не интересами игры, а ожиданиями акционеров. Такой модели не место в мировом футболе, убеждены в организации.

В заявлении подчёркивается, что морального права продавать то, что является лишь доверенным наследием для будущих поколений, нет ни у кого. Европейские сборные не будут участвовать ни в одном соревновании ФИФА, пока предложение о приватизации остаётся в силе.

Исключение составит лишь полный отказ от этих планов и предоставление обязывающих гарантий, что федерация никогда больше не откроет управление или турниры для частного капитала. В УЕФА пообещали противостоять инициативе с абсолютной решимостью.

Напомним, ФИФА представила план по созданию дочерней структуры FIFA Forward Enterprise, которая объединит права на трансляции, спонсорство, билеты и лицензирование всех турниров организации. Как заявил Джанни Инфантино, это позволит нарастить доходы и увеличить отчисления национальным ассоциациям. Новая компания возьмёт на себя коммерческую и организационную стороны соревнований, при этом саму федерацию продавать не планируется: ФИФА сохранит полный контроль и продолжит единолично принимать спортивные и регуляторные решения. Предварительная стоимость структуры оценена в 20 миллиардов долларов, а внешним инвесторам хотят предложить неконтролирующий пакет до 20%, что может принести около 4,2 миллиарда долларов.