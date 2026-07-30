ФИФА начала расследование в отношении Аргентины из-за политического баннера

Международная федерация футбола (ФИФА) инициировала расследование в национальной сборной Аргентины. Как сообщает телеканал CBS, поводом стали сразу несколько инцидентов, произошедших на чемпионате мира.

Главные эпизоды, попавшие в поле зрения ФИФА, — это массовая стычка с испанскими футболистами сразу после финального свистка, а также демонстрация политического баннера о Фолклендских (Мальвинских) островах, которую аргентинцы устроили после полуфинальной победы над Англией. Помимо этого, в список нарушений включены дискриминационные выкрики и жесты со стороны болельщиков, предполагаемое нападение ассистента главного тренера и бросание посторонних предметов на поле зрителями во время матчей.

ФИФА предъявила персональные обвинения: полузащитнику Леандро Паредесу инкриминируют три нарушения, связанных с послематчевыми столкновениями, защитнику Науэлю Молине — два. Тренеру Роберто Айяле предъявлено одно обвинение. Ещё два игрока, Молина и вингер Тьяго Альмада, обвиняются в неспортивном поведении.

В официальном заявлении ФИФА подчёркивается, что федерация футбола Аргентины нарушила регламент, «использовав спортивное мероприятие для демонстраций неспортивного характера». Всем фигурантам предоставлено право изложить свою позицию, после чего дисциплинарный комитет вынесет окончательное решение.

Ранее генеральная прокуратура Мексики начала расследование после проведения торжественного ужина ФИФА в историческом замке Чапультепек накануне открытия чемпионата мира по футболу. Поводом для проверки стало обращение сотрудников INAH, которые посчитали, что разрешение на проведение приёма ФИФА в историческом комплексе нарушило положения Конституции Мексики, а также законы о национальном имуществе и охране культурного наследия.