Прокуратура Мексики расследует проведение ужина ФИФА в замке Чапультепек

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование после проведения торжественного ужина ФИФА в историческом замке Чапультепек накануне открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила газета El Universal.

Национальный институт антропологии и истории (INAH) отказался раскрывать документы об оплате аренды объекта стоимостью более 1,3 млн песо (около 75 тыс. долларов), сославшись на тайну следствия. В институте заявили, что публикация этих сведений может повлиять на ход расследования.

Поводом для проверки стало обращение сотрудников INAH, которые посчитали, что разрешение на проведение приёма ФИФА в историческом комплексе нарушило положения Конституции Мексики, а также законы о национальном имуществе и охране культурного наследия.

Ужин состоялся 10 июня, в день открытия чемпионата мира, и собрал руководство ФИФА во главе с Джанни Инфантино. На мероприятии также присутствовала президент Мексики Клаудия Шейнбаум, выступившая с приветственной речью.

Напомним, ЧМ-2026 стал историческим: впервые в нём участвовали 48 национальных сборных. Матчи проходили в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Аргентины.