Экс-глава УЕФА Платини подал в суд на Инфантино и экс-чиновников ФИФА

Мишель Платини вновь вступил в юридическую борьбу с футбольными чиновниками. Бывший президент УЕФА подал жалобу на главу ФИФА Джанни Инфантино, сообщает L’Equipe.

Платини обвиняет Инфантино в злоупотреблении влиянием и клевете. В жалобе также фигурируют бывший руководитель юридического отдела ФИФА Марко Виллигер и экс-глава комитета организации по аудиту и соответствию Доменико Скала. По версии 70-летнего функционера, эти люди могли действовать так, чтобы не допустить его избрания президентом ФИФА в 2016 году.

Одной уголовной жалобой Платини не ограничился. Во Франции он также начал гражданский процесс против ФИФА в суде Марселя и требует компенсацию. Речь идёт о зарплатах, которые он мог бы получить, если бы занял пост руководителя организации.

Ранее Платини уже дважды подавал жалобы на Инфантино, однако в Швейцарии они не дошли до результата: одну отклонили из-за истечения срока давности, другую прекратили.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. Затем его отстранили от футбольной деятельности на фоне коррупционного расследования в ФИФА. Сначала комитет по этике ФИФА назначил ему восьмилетнюю дисквалификацию, позже срок сократили до четырёх лет.

В январе 2023 года суд в Беллинцоне оправдал Платини по делу о мошенничестве. Процесс касался обвинений в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. В марте 2025 года апелляционный комитет Федерального уголовного суда Швейцарии отклонил жалобу прокуратуры и оставил оправдательный приговор в силе.