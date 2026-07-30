ФХР обжалует в CAS решение IIHF о продлении отстранения сборных России

Федерация хоккея России намерена оспорить в Международном спортивном суде (CAS) решение IIHF о недопуске национальной сборной РФ на чемпионат мира 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФХР.

Там назвали действия IIHF недальновидными и противоречащими самой сути спорта. Особо отмечено, что федерация демонстративно игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета, призванные вернуть атлетов на мировую арену.

В Госдуме также отреагировали на сложившуюся ситуацию. Зампред комитета по физкультуре и спорту Амир Хамитов в беседе с ТАСС охарактеризовал вердикт как абсурдный.

Парламентарий выразил уверенность, что погоня за политической конъюнктурой неизбежно ведёт к проигрышу. По его словам, некоторые спортивные деятели дорожат мнимой принципиальностью, которая на деле является лишь стремлением не выбиваться из западной повестки.

Хамитов призвал болельщиков с недоумением наблюдать за этими потугами и ждать возвращения разума. Он добавил, что последние события, включая восстановление членства Олимпийского комитета России, говорят о постепенном отступлении запретительного безумия.

Стоит напомнить, что сборные РФ и Белоруссии отлучены от международных турниров с февраля 2022 года. За это время наши хоккеисты пропустили уже пять мировых первенств и Олимпийские игры 2026 года. При этом в IIHF допустили, что в ноябре дополнительно проанализируют возможность участия россиянок в женском чемпионате мира 2027 года.

Напомним, сегодня Международная федерация хоккея официально объявила о продлении отстранения сборной России от соревнований на сезон 2026–2027 годов. Если верить заявлению организации, совет IIHF оценивал каждый турнир по отдельности, принимая во внимание безопасность участников, операционную целесообразность и соблюдение принципов честной игры. Итогом обсуждения стало решение не допускать российскую команду к мировым первенствам, а в качестве формального обоснования вновь указаны сохраняющиеся риски в сфере безопасности.