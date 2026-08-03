Фетисов призвал сменить представителей России в IIHF из-за «позорища и унижения»

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что России стоит поменять людей, которые представляют её интересы в Международной федерации хоккея. Об этом легендарный хоккеист рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Надо лучше отстраивать отношения с Международной федерацией хоккея. И, может быть, поменять людей, которые представляют нашу страну. Это же по большому счёту позорище для нас и унижение, которое сложно принимать. У нас нет никакого влияния в IIHF, и, кто бы ни пришёл вместо (президента организации канадца Люка) Тардифа, мне кажется, что всё равно будут продолжаться такие же издевательства, как и сейчас», — сказал он.

Фетисов обратил внимание на то, что выступление без флага и гимна неприемлемо, а любые попытки пойти на компромисс в этом вопросе он расценивает как самоуничижение. Спикер напомнил, что хоккей — это гордость нации и самый успешный спортивный проект страны за всю историю, поэтому возвращение с полноценной атрибутикой является обязательным условием.

В завершение он отметил, что главная задача сейчас — донести до руководства IIHF требование относиться к России с должным уважением, учитывая её историческую значимость.

Российские сборные не допускают к международным соревнованиям с 2022 года. 30 июля IIHF решила не пускать наших хоккеистов ни на один турнир, кроме женского чемпионата мира. Это первенство состоится в 2027 году в Канаде.

А ранее Федерация хоккея России сообщила, что будет оспаривать решение IIHF в Международном спортивном суде (CAS). В федерации назвали недопуск сборной на чемпионат мира 2027 года недальновидным шагом, идущим вразрез с самой сутью спорта. Там также обратили внимание, что IIHF игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета о возвращении спортсменов на мировую арену. В Госдуме назвали этот вердикт абсурдным.