Овечкин назвал причину, по которой остался в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в преддверии старта нового сезона НХЛ раскрыл главную причину, по которой принял решение продолжить карьеру за океаном. Лучший снайпер в истории лиги всерьёз нацелился на завоевание второго в карьере Кубка Стэнли.

Об этом российский форвард рассказал в беседе с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым в студии Zvezdanews. Разговор двух легенд мирового хоккея получился многогранным — от тёплых воспоминаний и дружеских шуток спортсмены перешли к серьёзным темам, включая возвращение национальной команды на международный уровень.

Овечкин признался, что очень хочет снова сыграть за сборную России, однако ситуация с международными турнирами остаётся неопределённой.

«Столько разговоров было. Сначала одно говорят, потом другое. И ты чувствуешь себя дурачком в том плане, что ты надеешься на что-то. То мы договорились, а потом раз — и ничего», — сказал хоккеист.

Как и в прежние годы, Овечкин решил готовиться к новому сезону на родине. За время пребывания в России он успел поддержать футбольное «Динамо» на стадионе Льва Яшина, провести детский «Кубок Овечкина» и гала-матч с участием звёзд мирового хоккея. Также лучший снайпер НХЛ вышел на лёд в подмосковных Мытищах, где его встретили бурными овациями.

Вячеслав Фетисов одобрил решение Овечкина продолжить карьеру в «Вашингтоне» и отметил, что не представляет «Русскую ракету» в роли тренера или игрока в России. По мнению легендарного защитника, снайперский рекорд Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ может оставаться непобитым как минимум сто лет — при условии, что форвард сохранит мотивацию и поставит перед собой новую цель.

«Ови в непростое и занятное для него время пришёл на программу, то есть планка старта очень высокая», — отметил Фетисов.

Ранее московское «Динамо» стало чемпионом Кубка мэра Москвы. Это произошло в рекордный восьмой раз и впервые с 2021 года.