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Регион
30 августа, 19:46

Столичное «Динамо» в восьмой раз завоевало Кубок мэра Москвы

Обложка © Пресс-служба ХК «Динамо» Москва

Обложка © Пресс-служба ХК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею, обыграв в финале тёзок из Минска со счётом 4:1. Решающий матч товарищеского турнира прошёл на арене «Мегаспорт».

Московская команда мощно начала встречу и уже на восьмой минуте дважды поразила ворота соперника: отличились Джордан Уил и Егор Римашевский. В конце второго периода Игорь Мартынов увеличил преимущество хозяев. Минчане смогли ответить шайбой Джошуа Брука в начале третьего периода, но вскоре Сергей Зборовский вновь довёл разницу до трёх голов.

В матче за третье место ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» — 5:3.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года перед началом сезона КХЛ. Московское «Динамо» стало победителем турнира в рекордный восьмой раз и впервые с 2021 года. Бело-голубые и ЦСКА остаются единственными участниками, которые не пропустили ни одного розыгрыша.

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Ранее Life.ru рассказывал о трансфере нападающего Никиты Тертышного в московское «Динамо». Хоккеист переехал в столицу после окончания контракта с владивостокским «Адмиралом».

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Артём Гапоненко
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