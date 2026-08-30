Столичное «Динамо» в восьмой раз завоевало Кубок мэра Москвы

Московское «Динамо» стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею, обыграв в финале тёзок из Минска со счётом 4:1. Решающий матч товарищеского турнира прошёл на арене «Мегаспорт».

Московская команда мощно начала встречу и уже на восьмой минуте дважды поразила ворота соперника: отличились Джордан Уил и Егор Римашевский. В конце второго периода Игорь Мартынов увеличил преимущество хозяев. Минчане смогли ответить шайбой Джошуа Брука в начале третьего периода, но вскоре Сергей Зборовский вновь довёл разницу до трёх голов.

В матче за третье место ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» — 5:3.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года перед началом сезона КХЛ. Московское «Динамо» стало победителем турнира в рекордный восьмой раз и впервые с 2021 года. Бело-голубые и ЦСКА остаются единственными участниками, которые не пропустили ни одного розыгрыша.

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