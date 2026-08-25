НХЛ не исключает участия сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года

Сборная России сохраняет шанс сыграть на Кубке мира 2028 года. НХЛ продолжает следить за международной обстановкой и параллельно готовит турнир. Об этом сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

По его словам, НХЛ уже провела гораздо больше внутренней работы по составу участников, чем следует из публичных заявлений. Организаторам предстоит определить восемь сборных, которые выйдут на лёд в 2028 году.

«В некоторой степени мы немного ждём, чтобы посмотреть, что произойдёт в геополитическом плане с российским государством», — заявил Дэйли в беседе с порталом The Hockey News.

Заместитель комиссара отметил, что НХЛ не обязана полностью ориентироваться на решения Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета. При этом он обратил внимание на то, что МОК постепенно меняет подход к участию российских спортсменов в международных турнирах.

Дэйли добавил, что НХЛ ещё предстоит официально объявить решения по составу участников. Сейчас вопрос остаётся открытым.

«Очевидно, что в какой-то момент нам придётся сделать объявления и принять решения, так что, я бы сказал, это всё еще находится в процессе», — добавил заместитель комиссара НХЛ.

В мае лига сохранила действующее ограничение на поездки Кубка Стэнли в Россию. Дэйли подтвердил, что прежний порядок пока остаётся без изменений. Таким образом, никто из российских хоккеистов не сможет по традиции привезти серебряную чашу на родину, даже если их клуб завоюет титул.