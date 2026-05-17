НХЛ вновь запретила российским хоккеистам привозить Кубок Стэнли в Россию

НХЛ сохранила ограничение на путешествие главного трофея лиги Кубка Стэнли в Россию. Прежний порядок действует без изменений, подтвердил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли в беседе с ТАСС.

Он однозначно ответил на вопрос о судьбе награды в этом сезоне. «Политика не изменилась», — заявил он, ссылаясь на решение, принятое ещё в 2022 году.

Таким образом, никто из российских хоккеистов не сможет по традиции привезти серебряную чашу на родину, даже если их клуб завоюет титул.

Между тем, сразу в четырёх командах, продолжающих борьбу в плей-офф, есть наши соотечественники. За «Колорадо» выступают нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков. Цвета «Каролины» защищают защитник Александр Никишин, форвард Андрей Свечников и вратарь Пётр Кочетков.

В составе «Вегаса» на лёд выходят Иван Барбашев и Павел Дорофеев. За «Монреаль» играет Иван Демидов. Также шансы на успех сохраняет «Баффало», сравнявший счёт в серии второго раунда против «Монреаля» (3–3). В составе «клинков» россиян нет. Решающая игра в серии состоится 19 мая.

Последний раз главный приз НХЛ гостил в нашей стране осенью 2021 года. Тогда его привезли хоккеисты «Тампы»: Александр Волков и Никита Кучеров показали кубок в Москве, Михаил Сергачёв — в Нижнекамске, а Андрей Василевский доставил награду в Уфу. Теперь такая возможность снова исключена.