Дубль Дорофеева помог «Вегасу» выйти в полуфинал плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 5:1 в шестом матче серии и оформил выход в финал Западной конференции плей-офф НХЛ. Главным героем встречи стал российский нападающий Павел Дорофеев, оформивший дубль.

Уже к первому перерыву «Вегас» повёл 3:0 благодаря шайбам Митча Марнера, Бретта Хаудена и Ши Теодора. Во втором периоде «Анахайм» сократил отставание усилиями Микаэля Гранлунда, однако затем Дорофеев двумя голами окончательно снял вопросы о победителе.

Российский форвард довёл свой счёт в текущем плей-офф до девяти шайб и вышел на первое место в гонке снайперов Кубка Стэнли.

В финале Западной конференции «Вегас» сыграет против «Колорадо», который ранее выбил из турнира «Миннесоту» Кирилла Капризова. Итоговый счёт серии — 4-1.