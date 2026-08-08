«Я пока игрок»: Овечкин ответил на вопрос о работе тренером сборной России

Александр Овечкин пока не собирается совмещать выступления на льду с тренерской работой в сборной России. Об этом форвард «Вашингтон Кэпиталз» заявил во время финала OviCup в Мытищах.

Хоккеиста спросили, хотел бы он возглавить национальную команду. Овечкин напомнил, что продолжает карьеру игрока и не рассматривает для себя совмещение двух ролей.

«Я пока игрок, играющим тренером быть не хочу. У нас есть тренеры с колоссальным опытом», — сказал Овечкин.

В июле россиянин продлил соглашение с «Вашингтоном» ещё на один год. Предстоящий сезон станет для него уже 22-м в НХЛ. В сентябре Овечкину исполнится 41 год. За «Кэпиталз» он выступает с 2005 года и всю североамериканскую карьеру провёл в одном клубе.

Сейчас на счету россиянина 929 шайб в 1573 матчах регулярных чемпионатов. Овечкин уже превзошёл прежний рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. С учётом плей-офф россиянин забросил 1006 шайб. Здесь рекорд пока принадлежит Гретцки, у которого 1016 голов.

2 июля «Вашингтон» официально объявил о новом однолетнем контракте с Овечкиным. По условиям соглашения форвард получит $1 млн гарантированной зарплаты, $3,25 млн подписного бонуса и ещё до $4,75 млн в зависимости от количества проведённых матчей. Общая сумма может достигнуть $9 млн.