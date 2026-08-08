Овечкин заявил, что после завершения карьеры вернётся жить в Москву

Известный во всём мире хоккеист Александр Овечкин после завершения карьеры намерен вернуться в Москву. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» объяснил своё решение тем, что в российской столице живут его родные и близкие.

«После завершения карьеры вернусь в Москву. У меня там родные и близкие», — сказал он журналистам.

Пока Овечкин продолжает выступать в НХЛ. В начале июля россиянин продлил контракт с «Вашингтоном» ещё на один сезон. Гарантированная зарплата 40-летнего форварда составит $1 млн, ещё $3,25 млн он получит в качестве подписного бонуса. С учётом дополнительных выплат сумма соглашения может достигнуть $9 млн.

Предстоящий сезон станет для Овечкина уже 21-м подряд в составе «Кэпиталз». За американский клуб он играет с 2005 года, а в 2018-м помог команде впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.

При этом возвращение в Россию хоккеист обсуждает не впервые. Ранее Овечкин говорил, что не собирается досрочно покидать НХЛ, но хотел бы завершить карьеру именно на родине.

По его словам, последнюю игру он хотел бы провести за московское «Динамо», воспитанником которого является. Именно за этот клуб Овечкин выступал до переезда в Северную Америку.