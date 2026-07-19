Овечкин ответил, уедет ли играть в Россию сразу после побития рекорда Гретцки

Александр Овечкин оценил вероятность своего возвращения в Россию сразу после того, как побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» заявил, что не собирается досрочно покидать НХЛ.

Хоккеист отметил, что сначала ему необходимо достичь исторической цели, а уже потом принимать решения о будущем. По словам Овечкина, у него действует контракт с клубом ещё на один сезон.

«Во-первых, надо сначала побить, а потом уже смотреть. Но у меня контракт на год. Как я могу всё бросить», — сказал спортсмен в интервью Fonbet.

На вопрос о том, может ли руководство «Вашингтона» разрешить ему досрочно уйти, Овечкин ответил, что сам не станет этого делать.

«Я сам себе это не разрешу», — подчеркнул хоккеист.

При этом капитан «Вашингтона» вновь подтвердил, что планирует завершить карьеру именно в России. По его словам, последняя игра в хоккее должна пройти за московское «Динамо», воспитанником которого он является.

Сейчас Овечкин продолжает выступления в НХЛ и находится в погоне за историческим достижением — рекордом Гретцки по голам за карьеру с учётом матчей плей-офф. Он уже превзошёл Уэйна по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.