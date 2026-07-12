Овечкин купил новые апартаменты по соседству с Месси во Флориде за $2,1 млн

Капитан хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин купил новую квартиру во Флориде на 40-м этаже после того, как его предыдущую залил сосед с 20-го этажа — тяжбы по поводу возмещения ущерба тянулись три года и закончились мировым соглашением. Об этом пишет SHOT.

Овечкин купил квартиру во Флориде. Фото © Telegram / SHOT

Овечкин купил квартиру во Флориде. Фото © Telegram / SHOT

Овечкин купил квартиру во Флориде. Фото © Telegram / SHOT

Новые апартаменты занимают 222 м² и включают четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостевой санузел и два машино-места. Стоимость жилья составила 2,1 миллиона долларов. Квартира находится в том же доме, что и предыдущая, — в кондоминиуме Jade Beach, но несколькими этажами выше.

Овечкин купил квартиру во Флориде. Фото © Telegram / SHOT

Овечкин купил квартиру во Флориде. Фото © Telegram / SHOT

Овечкин купил квартиру во Флориде. Фото © Telegram / SHOT

Овечкин купил квартиру во Флориде. Фото © Telegram / SHOT

Хоккеист заменил напольное покрытие на плитку, которая устойчива к влаге, чтобы избежать повторного затопления. Рядом во Флориде недавно стал соседом Овечкина футболист Лионель Месси, который купил апартаменты в небоскрёбе Porsche Design Tower на побережье.

Ранее Life.ru уже писал, что Александр Овечкин завершил многолетние юридические разбирательства с соседом по элитному кондоминиуму Jade Beach в городе Санни-Айлс-Бич. Хоккеист пытался взыскать компенсацию за ущерб, причинённый его недвижимости во Флориде, которую капитан «Вашингтона» приобрёл ещё в 2016 году за 1,9 млн долларов. Сосед вывел слив не в канализацию, а в общую вентиляционную систему. В результате в апартаменты спортсмена регулярно просачивалась влага, а к моменту приезда владельца в сентябре 2020-го помещение оказалось серьёзно залито.