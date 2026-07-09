Овечкин завершил трёхлетние разбирательства с соседом из-за потопа в США

Александр Овечкин завершил многолетние юридические разбирательства с соседом по элитному кондоминиуму Jade Beach в городе Санни-Айлс-Бич, узнал SHOT. Хоккеист пытался взыскать компенсацию за ущерб, причинённый его недвижимости во Флориде, которую капитан «Вашингтона» приобрёл ещё в 2016 году за 1,9 млн долларов.

Проблемы начались в марте 2019 года, когда житель верхнего этажа допустил техническую ошибку при установке мойки. Мужчина вывел слив не в канализацию, а в общую вентиляционную систему. В результате в апартаменты спортсмена регулярно просачивалась влага, а к моменту приезда владельца в сентябре 2020-го помещение оказалось серьёзно залито.

Испорченная мебель и последствия сырости вынудили звезду НХЛ обратиться в американские инстанции с иском на сумму 30 тысяч долларов. Разбирательство затянулось на три года, в течение которых форварду приходилось постоянно отвлекаться на юридические вопросы. Из-за плотного графика снайпер не мог лично посещать заседания, участвуя в слушаниях дистанционно.

Один из видеосозвонов с судьей в Майами случился у Александра буквально накануне семейного отдыха в Турции. В итоге из-за хронической занятости и сложности процесса стороны пришли к компромиссу. Ови согласился подписать мировую, после чего дело было официально закрыто.

Сейчас владелец отремонтировал квартиру площадью около 180 квадратных метров и успешно сдает её в аренду. Жилье приносит доход в 10,5 тысячи долларов ежемесячно. Сам городок, где расположен объект, среди местных жителей получил неофициальное прозвище «Маленькая Москва» из-за большого количества русскоговорящих собственников.

Кстати, в прошлом сезоне форвард вновь оказался в центре внимания хоккейного мира, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. После завершения контракта Овечкин получил статус неограниченно свободного агента, однако руководство «Вашингтона» неоднократно подчёркивало, что намерено сохранить своего капитана и готово предложить ему особые условия. В июле он продлил контракт ещё на год.