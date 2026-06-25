Недвижимость Дмитрия Нагиева оценили более чем в 700 млн рублей

Общая стоимость недвижимости актёера Дмитрия Нагиева превышает 700 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», в активе шоумена несколько объектов как в России, так и за рубежом.

Самым дорогим из них оказались апартаменты в пятизвёздочном отеле на берегу Персидского залива в Дубае — они оценены в 300 миллионов рублей. Внутри три спальни, а из номера есть выход на частный пляж.

В Подмосковье артист владеет особняком площадью 250 квадратных метров на Новой Риге стоимостью около 77 миллионов. Также в его собственности — четырёхэтажный дом под Петербургом площадью 600 «квадратов» (более 200 миллионов) и квартира на Котельнической набережной в Москве, чья цена не раскрывается.

Ранее сообщалось, что актёр Дмитрий Нагиев, владеющий апартаментами в элитном отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае, ежегодно выплачивает сервисный сбор в размере 5 миллионов рублей, который среди прочего даёт ему право оперативно жаловаться на соседей. Артист активно пользуется этой возможностью, звоня на ресепшен по любому поводу — из-за топота, разговоров или шума на пляже, чем поставил персонал в сложное положение, вынуждая балансировать между его требованиями и интересами других гостей, за что сотрудники и постояльцы прозвали его «главным ябедой».