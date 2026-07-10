«Выпили с легендой!» Овечкин пришёл на фан-встречу любителей пива, его ждали 7 недель

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пришёл на встречу с поклонниками пивной культуры в Москве и выпил с фанатами пива.

Необычную акцию придумал автор блога «Зелёная мамба», посвящённого пиву и пивной культуре. На протяжении семи недель по средам с 19:00 до 20:00 у специальной таблички «Для Ови» ждал бокал пива — в надежде, что однажды туда заглянет знаменитый хоккеист.

Идею Иван Жадан объяснял тем, что однажды уже смог воплотить подобную мечту благодаря интернету — ему удалось встретиться с Игорем Николаевым. После этого он решил попробовать пригласить Овечкина.

«Нас с Александром не связывает ни спорт, ни отсутствие зубов. Нас связывает только одно: любовь к пиву», — говорилось в обращении автора акции.

Спустя несколько недель ожидания хоккеист всё-таки пришёл на встречу. 8 июля Овечкин пообщался с фанатами и присоединился к их традиции.

«Мечты сбываются! Спасибо, Александр Овечкин, что нашли время к нам зайти! Официально: мы выпили пива с легендой!» — сообщили фанаты.

Организаторы акции отдельно поблагодарили супругу хоккеиста Анастасию Овечкину. По их словам, именно она в день годовщины свадьбы поддержала идею встречи и предложила Александру зайти к фанатам. Фанаты назвали 8 июля особенным днём для своего клуба пивной культуры и признались, что ещё долго не смогут поверить в то, что необычная задумка действительно стала реальностью.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин продолжит карьеру в НХЛ ещё как минимум один сезон. Российский нападающий подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз». 40-летний капитан команды получил однолетнее соглашение с гарантированной зарплатой в $1 млн. Также по условиям договора хоккеисту предусмотрен подписной бонус в размере $3,25 млн и дополнительные выплаты, которые могут зависеть от количества сыгранных матчей.