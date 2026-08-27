Хоккеист Тертышный раскрыл детали перехода из «Адмирала» в московское «Динамо»

После окончания контракта с владивостокским «Адмиралом» нападающий Никита Тертышный оказался в центре переговорного процесса. Вариантов было несколько, но в итоге он выбрал московское «Динамо». Причина — не только смена команды, но и стремление играть в клубе с большими задачами.

Сезон во Владивостоке выдался непростым — команда не попала в плей-офф. Поэтому, когда поступило предложение из столицы, форвард согласился без раздумий.

«Хотелось прийти в команду с большими целями, и это получилось сделать», — признался хоккеист в беседе с «Чемпионатом».

Он подчеркнул, что переход в «Динамо» — это не просто смена клуба, а особая ответственность. Играть за великий клуб, по его словам, большая гордость и привилегия. Однако это только начало — теперь нужно доказывать своё место на льду день за днём.

В минувшем сезоне Тертышный провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 22 очка (9 голов и 13 передач). Всего в КХЛ за карьеру он сыграл 293 встречи, в которых отметился 128 баллами при показателе полезности «+37».

К слову, перемены в московском клубе затронули и тренерский штаб. Защитник Артём Сергеев ранее заявил, что ожидает от «Динамо» другого хоккея при Леониде Тамбиеве. Игрок рассчитывает на тактические изменения и новые детали в игре.