Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 11:35

Хоккеист Тертышный раскрыл детали перехода из «Адмирала» в московское «Динамо»

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

После окончания контракта с владивостокским «Адмиралом» нападающий Никита Тертышный оказался в центре переговорного процесса. Вариантов было несколько, но в итоге он выбрал московское «Динамо». Причина — не только смена команды, но и стремление играть в клубе с большими задачами.

Сезон во Владивостоке выдался непростым — команда не попала в плей-офф. Поэтому, когда поступило предложение из столицы, форвард согласился без раздумий.

«Хотелось прийти в команду с большими целями, и это получилось сделать», — признался хоккеист в беседе с «Чемпионатом».

Он подчеркнул, что переход в «Динамо» — это не просто смена клуба, а особая ответственность. Играть за великий клуб, по его словам, большая гордость и привилегия. Однако это только начало — теперь нужно доказывать своё место на льду день за днём.

В минувшем сезоне Тертышный провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 22 очка (9 голов и 13 передач). Всего в КХЛ за карьеру он сыграл 293 встречи, в которых отметился 128 баллами при показателе полезности «+37».

Сергей Сушко объяснил уход с поста гендиректора московского ХК «Динамо»
Сергей Сушко объяснил уход с поста гендиректора московского ХК «Динамо»

К слову, перемены в московском клубе затронули и тренерский штаб. Защитник Артём Сергеев ранее заявил, что ожидает от «Динамо» другого хоккея при Леониде Тамбиеве. Игрок рассчитывает на тактические изменения и новые детали в игре.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Хоккей
  • ХК Динамо Москва
  • ХК Адмирал
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar