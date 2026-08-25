Сергей Сушко объяснил уход с поста гендиректора московского ХК «Динамо»

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко покинул хоккейный клуб после истечения трёхлетнего контракта. Спортивный функционер спокойно отнёсся к завершению работы.

«В клубе решили что-то поменять, всё-таки я отработал три года, а это большой период», — отметил собеседник «Чемпионата».

Из хоккея бывший гендиректор уходить не намерен. Сейчас он смотрит матчи, посетил предсезонный турнир в Минске, продолжает общаться с представителями сообщества и старается оставаться внутри профессиональной среды.

К слову, перемены в московском клубе затронули и тренерский штаб. Защитник Артём Сергеев ранее заявил, что ожидает от «Динамо» другого хоккея при Леониде Тамбиеве. Игрок рассчитывает на тактические изменения и новые детали в игре.