Хоккеист Сергеев ожидает изменений в игре «Динамо» под руководством Тамбиева

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером Леонидом Тамбиевым. По словам хоккеиста, разговор прошёл приятно и содержательно.

На вопрос о возможной «притирке» из-за разницы в статусе игроков и опыте тренера Сергеев ответил, что не ждёт сложностей в общении — в команде собраны адекватные ребята. Все спорные моменты, по его мнению, решаются через диалог.

Главное, чего он ждёт, — это другой хоккей: новые детали, изменения в средней зоне и в тактике. Сергеев в интервью «Чемпионату» выразил уверенность, что и игроки, и тренерский штаб будут относиться друг к другу с уважением.

Ранее стало известно, что Леонид Тамбиев станет главным тренером московского «Динамо» в сезоне-2026/27 КХЛ. Решение было принято после неудачного выступления команды в текущем розыгрыше. В КХЛ с 2021 по 2025 годы Тамбиев тренировал «Адмирал», а сезон 2025/2026 завершил в качестве помощника главного тренера в СКА.