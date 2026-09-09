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Опубликовано 8 сентября, 21:38

Российский вратарь Самсонов подписал контракт с «Сан-Хосе»

Обложка © Telegram / Сочи.Огонь.

Обложка © Telegram / Сочи.Огонь.

Российский голкипер Илья Самсонов продолжит карьеру в «Сан-Хосе Шаркс». Клуб НХЛ заключил с 29-летним вратарём контракт на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Самсонов вернулся в Северную Америку спустя несколько месяцев после выступления в России. В ноябре 2025 года он подписал соглашение с «Сочи» как свободный агент, а в июне права на хоккеиста перешли к магнитогорскому «Металлургу».

В НХЛ россиянин ранее защищал ворота «Вашингтона», «Торонто» и «Вегаса». На драфте 2015 года «Вашингтон» выбрал его в первом раунде под общим 22-м номером.

Самсонов начинал профессиональную карьеру в Магнитогорске. Вместе с «Металлургом» он выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.

В «Сан-Хосе» уже выступают российские хоккеисты Ярослав Аскаров, Дмитрий Орлов и Игорь Чернышов. В прошлом сезоне команда заняла пятое место в Тихоокеанском дивизионе и не попала в плей-офф.

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Ранее Александр Радулов провёл 800-й матч в Континентальной хоккейной лиге и отметился голом за ярославский «Локомотив». Его шайба помогла команде победить «Шанхай Дрэгонс» со счётом 3:1 и одержать вторую победу подряд на старте сезона. Помимо Радулова, у хозяев отличились Егор Сурин и Георгий Иванов. Для Радулова эта встреча стала юбилейной: он стал 30-м хоккеистом в истории КХЛ, который дошёл до отметки в 800 матчей.

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Антон Голыбин
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