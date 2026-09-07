ЦСКА — «Спартак»: онлайн московского дерби КХЛ, составы и где смотреть

7 сентября 2026 года ЦСКА и «Спартак» сыграют первое московское дерби нового сезона КХЛ. Встреча пройдёт на «ЦСКА Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Для армейцев это будет первый официальный матч сезона-2026/27, а красно-белые постараются реабилитироваться после поражения от «Торпедо» на старте чемпионата. Life.ru следит за игрой и собрал главное о матче: составы, время начала, прямую трансляцию и результаты.

ЦСКА — «Спартак» 7 сентября 2026 года: главное о матче

Матч: ЦСКА — «Спартак»

Турнир: регулярный чемпионат КХЛ-2026/27

Дата: 7 сентября 2026 года

Начало: 19:30 мск

Место: Москва, «ЦСКА Арена»

Трансляция: «Матч ТВ», онлайн — «Кинопоиск»

Статус: матч не начался

Прямой эфир на «Матч ТВ» начнётся перед игрой — в 19:00 мск. Кроме того, все матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27 доступны в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» при наличии соответствующей подписки.

Онлайн матча ЦСКА — «Спартак»

19:30. Начало матча.

До стартового вбрасывания здесь будут опубликованы официальные составы ЦСКА и «Спартака». После начала встречи блок обновляется по ходу игры: счёт, заброшенные шайбы, удаления, ключевые моменты и итог московского дерби.

ЦСКА — «Спартак» — 0:0. Матч не начался.

Составы ЦСКА и «Спартака» на матч 7 сентября

В текущем составе ЦСКА среди вратарей заявлены Александр Самонов и Дмитрий Гамзин. В обороне армейцев — в том числе Никита Нестеров, Егор Замула, Дмитрий Саморуков, Никита Охотюк, Джереми Рой и Роберт Хэмилтон. В линии атаки — Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Иван Дроздов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Марат Хайруллин, Денис Гурьянов, Денис Зернов и Дмитрий Бучельников.

У «Спартака» вратарскую линию составляют Иван Федотов, Евгений Волохин и Артём Загидулин. Среди основных защитников — Джозеф Кин, Кристиан Ярош, Дмитрий Вишневский, Даниил Орлов и Андрей Миронов. В нападении заявлены Максим Комтуа, Михаил Мальцев, Павел Порядин, Даниил Гутик, Герман Рубцов, Егор Филин, Александр Гальченюк и другие.

По предварительным данным, одним из вариантов первого сочетания «Спартака» остаётся тройка Максим Комтуа — Михаил Мальцев — Павел Порядин, а место в воротах может занять Иван Федотов. У ЦСКА среди кандидатов на старт — Дмитрий Гамзин, а в числе возможных сочетаний фигурируют Егор Замула и Никита Нестеров в обороне. Это именно предварительные данные: окончательную заявку определят тренерские штабы перед матчем.

Где смотреть ЦСКА — «Спартак» 7 сентября

Московское дерби ЦСКА — «Спартак» в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало самой встречи — в 19:30 мск. Смотреть КХЛ онлайн также можно на «Кинопоиске»: в сезоне-2026/27 там доступны все матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

Тем, кто не сможет посмотреть игру, следить за результатом ЦСКА — «Спартак», положением команд и другими матчами 7 сентября можно в нашем хабе КХЛ-2026/27 с таблицей, расписанием и результатами.

В какой форме ЦСКА подходит к дерби

Для ЦСКА матч со «Спартаком» станет стартовым в новом чемпионате. Команда Игоря Никитина провела четыре контрольные встречи и выиграла три из них. На Кубке мэра Москвы армейцы уже встречались со «Спартаком» — 27 августа ЦСКА победил 4:0.

Предстоящая игра имеет для клубов дополнительное значение: она пойдёт не только в зачёт регулярного чемпионата КХЛ, но и в зачёт Кубка Первых — специального сезонного турнира к 80-летию отечественного хоккея. В нём участвуют шесть старейших российских клубов.

Как «Спартак» начал сезон КХЛ-2026/27

Красно-белые открыли регулярный чемпионат 5 сентября матчем с «Торпедо» и уступили дома со счётом 0:1. Единственную шайбу забросил 17-летний форвард нижегородцев Сергей Скворцов, а «Спартак» так и не сумел пробить Дениса Костина.

Для команды Алексея Жамнова встреча с ЦСКА станет первым выездным матчем нового сезона. После армейцев «Спартак» 10 сентября примет СКА в «Мегаспорте».

История матчей ЦСКА — «Спартак»

В регулярном чемпионате-2025/26 московские клубы встретились шесть раз. Первые два дерби остались за «Спартаком», но затем ЦСКА выиграл четыре встречи подряд — две со счётом 2:1, одну 2:0 и заключительную мартовскую игру 3:2 по буллитам. А уже в августе армейцы разгромили красно-белых 4:0 на Кубке мэра Москвы.

В сезоне-2026/27 ЦСКА и «Спартак» снова сыграют шесть московских дерби. После матча 7 сентября встречи на площадке ЦСКА запланированы на 29 декабря и 2 февраля. «Спартак» примет армейцев 21 октября, 26 ноября и 11 марта.

Во сколько начинается матч ЦСКА — «Спартак»?

Матч ЦСКА — «Спартак» начнётся 7 сентября 2026 года в 19:30 по московскому времени. Игра состоится на «ЦСКА Арене» в Москве.

По какому каналу покажут ЦСКА — «Спартак»?

Прямую трансляцию московского дерби покажет телеканал «Матч ТВ». Онлайн матч также доступен на «Кинопоиске».

Какой счёт ЦСКА — «Спартак»?

До начала встречи счёт 0:0. Матч стартует 7 сентября в 19:30 мск. После начала игры результат и основные события обновляются в онлайн-блоке Life.ru.

Когда следующий матч ЦСКА и «Спартака»?