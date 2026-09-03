КХЛ 2026/27: расписание, таблица, результаты и главные матчи сезона

5 сентября начинается новый сезон Континентальной хоккейной лиги. В КХЛ-2026/27 сыграют 22 клуба, каждая команда проведёт по 68 матчей, а обладатель Кубка Гагарина определится не позднее 23 мая 2027 года. Life.ru собрал главное о новом сезоне: календарь КХЛ, расписание и результаты матчей, турнирную таблицу, участников и даты плей-офф.

Когда начинается сезон КХЛ 2026/2027

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/27 стартует 5 сентября 2026 года. Первой игрой станет встреча действующего чемпиона — ярославского «Локомотива» — с челябинским «Трактором». Матч начнётся в Ярославле в 13:00 по московскому времени.

В отличие от предыдущего сезона, отдельного матча за Кубок Открытия в этот раз нет. Сразу в первый день чемпионата состоится полноценный игровой тур.

Расписание КХЛ на 5 сентября 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 5 сентября 2026 года. Инфографика © Life.ru

Именно «Локомотив» начинает сезон в статусе команды, которую предстоит свергнуть всем остальным: ярославцы выиграли два последних Кубка Гагарина подряд. Весной 2026 года они победили в финальной серии «Ак Барс» со счётом 4–2.

Календарь КХЛ 2026/2027

Регулярный чемпионат продлится более шести месяцев — с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027-го. Всего лига запланировала 182 игровых дня и 748 матчей. Каждый из 22 клубов проведёт по 68 встреч.

Календарь состоит из нескольких частей. Команды сыграют по одному домашнему и одному выездному матчу со всеми соперниками, дополнительно проведут встречи внутри своих конференций, а ещё шесть матчей относятся к так называемому добору.

В чемпионате предусмотрены три основные паузы:

7–14 декабря — Кубок Первого канала;

31 декабря — 2 января — новогодний перерыв;

5–8 февраля 2027 года — Неделя звёзд хоккея.

Турнирная таблица КХЛ 2026/2027

До первых матчей у всех команд по ноль очков. После старта чемпионата таблица будет меняться практически ежедневно.

В КХЛ сохраняются две конференции — Западная и Восточная. По итогам регулярного чемпионата в плей-офф попадут по восемь сильнейших команд каждой конференции.

Западная конференция

В неё входят «Локомотив», ЦСКА, СКА, московское и минское «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Северсталь», «Лада», «Сочи» и «Шанхайские Драконы».

В новый сезон КХЛ клубы входят с обновлёнными составами и борьбой за места в плей-офф. Фото © РИА Новости / Сергей Гунеев

Восточная конференция

На Востоке сыграют «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист», «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Барыс», «Амур», «Адмирал» и «Нефтехимик».

Результаты матчей КХЛ 2026/2027

5 сентября

«Локомотив» — «Трактор» — матч не начался

«Автомобилист» — «Динамо» Москва — матч не начался

«Спартак» — «Торпедо» — матч не начался

«Северсталь» — «Салават Юлаев» — матч не начался

СКА — «Лада» — матч не начался

«Ак Барс» — «Сибирь» — матч не начался

Когда начинается плей-офф КХЛ 2027

Кубок Гагарина — главная цель 16 команд, которые пробьются в плей-офф КХЛ весной 2027 года. Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

Регулярный чемпионат завершится 20 марта 2027 года, а уже 23 марта начнётся борьба за Кубок Гагарина.

Первый раунд проводится внутри Западной и Восточной конференций. Начиная со второго раунда оставшиеся команды объединяются в общую таблицу в зависимости от результатов регулярного чемпионата, поэтому клубы Запада и Востока смогут встретиться задолго до финала.

Каждая серия играется до четырёх побед. Последний возможный день сезона — 23 мая 2027 года, когда при необходимости состоится седьмой матч финала.

Кто выиграл Кубок Гагарина в 2026 году

Действующий чемпион КХЛ — ярославский «Локомотив». В финале Кубка Гагарина — 2026 железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» со счётом 4–2 в серии и защитили чемпионский титул. Для Ярославля это второй Кубок Гагарина подряд.

Теперь перед командой стоит историческая задача: ещё никому в истории КХЛ не удавалось становиться обладателем Кубка Гагарина три сезона подряд.

Кто фаворит КХЛ в сезоне-2026/27

Одного безоговорочного фаворита перед стартом чемпионата нет. Самый очевидный претендент — двукратный чемпион «Локомотив», однако серьёзно усилился «Авангард», Кубок Континента в прошлом сезоне выиграл «Металлург», а в число потенциальных претендентов входят ЦСКА, «Ак Барс», СКА и московское «Динамо».

Главные переходы КХЛ летом 2026 года

Межсезонье получилось одним из самых насыщенных за последние годы. Вадим Шипачёв перебрался из минского «Динамо» в «Салават Юлаев», Джошуа Ливо — из «Трактора» в «Авангард», а Евгений Кузнецов стал игроком «Сибири». Омск дополнительно получил Ивана Просветова и Егора Афанасьева, СКА — Данила Аймурзина, Василия Глотова и Даниила Мироманова.

Главные матчи КХЛ сезона-2026/27

Матчи принципиальных соперников станут одними из главных событий регулярного чемпионата КХЛ-2026/27. Фото © РИА Новости / Сергей Бобылев

Уже старт чемпионата даст несколько заметных вывесок. 5 сентября Алексей Кудашов дебютирует во главе «Автомобилиста» против своей бывшей команды — московского «Динамо», а Вадим Шипачёв приедет с «Салаватом Юлаевым» в родной Череповец на игру с «Северсталью».

Ещё несколько дат, которые стоит сохранить:

7 сентября: ЦСКА — «Спартак»;

16 сентября: «Салават Юлаев» — «Ак Барс»;

3 октября: «Динамо» Минск — «Локомотив»;

24 декабря: «Локомотив» — ЦСКА;

15 января: «Салават Юлаев» — «Трактор»;

11 февраля: «Металлург» — «Авангард».

Коротко о КХЛ-2026/27

Когда стартует КХЛ? 5 сентября 2026 года.

Какой первый матч сезона? «Локомотив» — «Трактор», начало в 13:00 мск.

Сколько команд играет в КХЛ? 22 клуба.

Сколько матчей проведёт каждая команда? 68.

Когда закончится регулярный чемпионат? 20 марта 2027 года.

Когда начнётся Кубок Гагарина? 23 марта.

Когда финал Кубка Гагарина? Финальная серия завершится не позднее 23 мая 2027 года.