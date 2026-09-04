Главные трансферы КХЛ летом 2026 года: Кузнецов, Шипачёв, Ливо и другие переходы

Евгений Кузнецов выбрал «Сибирь», Вадим Шипачёв уехал из Минска в Уфу, «Авангард» забрал Джошуа Ливо, а СКА обновил атаку сразу несколькими громкими именами. Life.ru собрал главные трансферы КХЛ перед сезоном-2026/27.

Летнее трансферное окно заметно изменило баланс сил в КХЛ. Причём звёзды двигались не только между фаворитами: один из самых громких переходов всего межсезонья совершила «Сибирь».

Евгений Кузнецов — из «Салавата Юлаева» в «Сибирь»

Пожалуй, самая неожиданная сделка лета.

За бывшего форварда НХЛ и воспитанника челябинского хоккея боролись в том числе «Трактор» и «Сибирь», но Кузнецов выбрал Новосибирск. В новой команде на него рассчитывают как на одного из главных лидеров атаки.

Для «Сибири» это не просто усиление первого звена, а трансфер, способный изменить статус клуба перед сезоном.

Вадим Шипачёв — из минского «Динамо» в «Салават Юлаев»

Лучший бомбардир в истории КХЛ сменил Минск на Уфу.

Шипачёв стал одной из центральных фигур перестройки «Салавата Юлаева».

Особенно символично начнётся его новый сезон: уже 5 сентября «Салават» сыграет в Череповце с «Северсталью» — клубом, где Шипачёв начинал профессиональную карьеру.

Один из самых громких маршрутов межсезонья — переход из минского «Динамо» в «Салават Юлаев». Уже в первом туре уфимцев ждёт матч с «Северсталью». Фото © ТАСС / Александров Владимир

Джошуа Ливо — из «Трактора» в «Авангард»

Один из сильнейших снайперов КХЛ отправился в Омск.

Для «Авангарда» Ливо — не просто громкое имя. Команда Ги Буше в прошлом сезоне остановилась буквально в одном матче от финала, а теперь получила форварда, который способен решать эпизоды индивидуально.

Именно этот переход — одна из причин, по которым «Авангард» перед стартом рассматривается как один из главных претендентов на Кубок Гагарина.

Иван Просветов — в «Авангард»

Другой большой трансфер Омска произошёл во вратарской линии.

В «Авангард» приехал Иван Просветов, выступавший в Северной Америке. Вместе с Никитой Серебряковым он формирует потенциально одну из наиболее сильных вратарских бригад чемпионата.

Егор Афанасьев — в «Авангард»

Ещё одно возвращение из Северной Америки — форвард Егор Афанасьев.

«Авангард» получил габаритного нападающего, которого Ги Буше уже на предсезонке использовал в разных игровых ситуациях, включая меньшинство.

В результате омичи стали, пожалуй, главным победителем летнего рынка среди топ-клубов.

Данил Аймурзин — из «Северстали» в СКА

СКА забрал одного из самых интересных молодых форвардов «Северстали».

Аймурзин в последние сезоны превратился в заметную фигуру атакующего хоккея Череповца, а теперь попробует сделать следующий шаг уже в Петербурге.

Василий Глотов — из «Трактора» в СКА

Для Глотова это возвращение в знакомый клуб.

Нападающий уже выступал за СКА, затем играл за «Трактор», а летом 2026 года снова оказался в Санкт-Петербурге.

СКА серьёзно обновил линию атаки перед сезоном-2026/27, собрав сразу нескольких заметных российских форвардов. Фото © ТАСС / Максим Константинов

Даниил Мироманов — из Северной Америки в СКА

Ещё один заметный новичок петербуржцев — защитник Даниил Мироманов.

Он возвращается в КХЛ после нескольких сезонов в Северной Америке. Особенно любопытно его воссоединение с Игорем Ларионовым, который сыграл важную роль в становлении Мироманова именно как защитника.

Александр Барабанов — из «Ак Барса» в «Автомобилист»

Большую перестройку устроил и Екатеринбург.

После прихода Алексея Кудашова «Автомобилист» получил сразу несколько новых фигур, среди которых Александр Кадейкин, Данил Гущин и Александр Барабанов.

Барабанов способен стать одним из новых лидеров екатеринбургской команды.

Данил Гущин — в «Автомобилист»

Уроженец Екатеринбурга возвращается домой после нескольких лет в Северной Америке и впервые сыграет в КХЛ.

Для клуба это особенно интересная ставка: Гущин находится в возрасте, когда ещё способен заметно прибавлять, но при этом уже имеет североамериканский опыт.

Дмитрий Яшкин — из «Ак Барса» в «Шанхайские Драконы»

Один из наиболее неожиданных маршрутов межсезонья.

Яшкин, становившийся одним из самых результативных хоккеистов КХЛ, подписал однолетний контракт с «Шанхайскими Драконами».

Это один из главных сигналов, что китайский клуб собирается серьёзно обновить свой спортивный статус.

Шанхайские Драконы» стали авторами одного из самых неожиданных трансферов лета, подписав одного из наиболее результативных игроков последних сезонов КХЛ. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Елагин

Максим Комтуа — из «Динамо» в «Спартак»

Москва получила один из самых резонансных обменов лета.

«Динамо» и «Спартак» напрямую обменялись нападающими: Максим Комтуа отправился к красно-белым, а Никита Коростелёв — в обратном направлении.

Для столичных дерби это практически идеальный сюжет: теперь бывшим лидерам предстоит регулярно играть друг против друга.

Максим Мамин — из «Динамо» в ЦСКА

Нападающий вернулся в ЦСКА, где уже работал с Игорем Никитиным и выигрывал Кубок Гагарина.

На фоне перестройки армейцев такой трансфер выглядит менее громким, чем Кузнецов или Ливо, но потенциально очень важным: тренер получает хоккеиста, который уже знаком с его требованиями.

Главные тренерские переходы КХЛ летом 2026 года

Межсезонье изменило не только составы.

Главный переход — Дмитрий Квартальнов из минского «Динамо» в «Локомотив». Специалист получил команду, которая выиграла два Кубка Гагарина подряд.

Минчан вместо него возглавил трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин, для которого это первая работа главным тренером.

Московское «Динамо» теперь тренирует Леонид Тамбиев, а «Автомобилист» — бывший наставник бело-голубых Алексей Кудашов. Уже в первом туре 5 сентября эти две команды сыграют друг против друга.

Кто лучше всех провёл трансферное лето

Если оценивать именно усиление состава, главным победителем межсезонья выглядит «Авангард». Ливо, Просветов, Афанасьев и Пакетт добавились к команде, которая и без них была в одном матче от финала Кубка Гагарина.

СКА сделал ставку на глубину и возвращение сильных российских игроков, «Автомобилист» фактически начал новую эпоху вместе с Кудашовым, а «Сибирь» совершила один из самых громких одиночных трансферов всего лета — подписание Евгения Кузнецова.