«Спартак» установил рекорд КХЛ, забросив три шайбы за две минуты

Московский «Спартак» забросил три шайбы со старта матча быстрее всех в истории КХЛ, сообщает Telegram-канал пресс-службы лиги.

В субботу «Спартак» принимает череповецкую «Северсталь» в регулярном чемпионате. На старте игры отличились Александр Беляев, Даниил Гутик и Никита Холодилин, поразивший ворота соперника ровно через две минуты после начала матча. Предыдущий рекорд принадлежал нижегородскому «Торпедо», которое забросило три шайбы в ворота «Витязя» за первые 2 минуты 23 секунды.

Ранее в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Мегаспорте» московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счётом 3:1. Счёт открыл Скотт Уилсон, но после перерыва хозяева забросили три безответные шайбы — отличились Александр Беляев, Михаил Мальцев и Егор Филин, поразивший пустые ворота. Для СКА это первое поражение в сезоне, прервавшее серию из трёх побед (6 очков), а «Спартак» одержал вторую победу в трёх матчах (4 очка) и обыграл армейцев в шестой встрече подряд.