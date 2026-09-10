«Спартак» нанёс СКА первое поражение в сезоне КХЛ

Московский «Спартак» со счётом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась в пользу хозяев.

Счёт в первом периоде открыли гости — на 25-й минуте отличился Скотт Уилсон. Однако после перерыва «Спартак» перехватил инициативу и забросил три безответные шайбы: на 42-й Александр Беляев сравнял счёт, спустя шесть минут Михаил Мальцев вывел хозяев вперёд, а Егор Филин установил окончательный результат, поразив пустые ворота.

Для СКА это поражение стало первым в текущем регулярном чемпионате — петербуржцы прервали серию из трёх побед подряд и остались с 6 очками в активе.

«Спартак», в свою очередь, одержал вторую победу в трёх стартовых матчах сезона и набрал 4 очка. Примечательно, что красно-белые обыграли СКА уже в шестой встрече подряд, продолжив доминирование в личных противостояниях с армейцами.

12 сентября обе команды проведут очередные встречи регулярного чемпионата: СКА отправится в гости к «Сочи»; «Спартак» примет на своём льду череповецкую «Северсталь».

Результат матча пошёл в зачёт сезонного турнира «Кубок первых», посвящённого 80-летию отечественного хоккея. В соревновании принимают участие шесть старейших клубов страны: московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА; екатеринбургский «Автомобилист»; нижегородское «Торпедо»; петербургский СКА.

В зачёт турнира идут первые домашние и гостевые встречи этих команд между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеисты выходят на лёд в специальных ретро-свитерах с шевронами турнира.

Турнир завершится 22 декабря — в день, который указом президента РФ был объявлен Днём хоккея. Система начисления очков соответствует официальной в КХЛ, а победителем станет команда, набравшая наибольшее количество баллов.

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