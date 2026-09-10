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Регион
Опубликовано 10 сентября, 13:25

«Локомотив» получит больше всех: Российским клубам перечислят рекордные выплаты от КХЛ по итогам сезона

КХЛ выплатит хоккейным клубам рекордные ₽2,36 млрд по итогам сезона 2025/26

Обложка © ТАСС / POOL / Максим Богодвид

Обложка © ТАСС / POOL / Максим Богодвид

КХЛ направит клубам 2,36 млрд рублей по итогам сезона-2025/26. Больше всех получит действующий чемпион ярославский «Локомотив» — свыше 215,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе лиги.

Вторую по размеру выплату перечислят финалисту Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу» — 175,9 млн рублей. Третьим станет магнитогорский «Металлург», которому достанется 155,3 млн рублей. Основой для расчёта стали доходы лиги от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевые отчисления от азартных игр через Единый регулятор азартных игр.

КХЛ рекомендует клубам направлять полученные средства на обновление инфраструктуры арен, повышение качества обслуживания болельщиков и проведение развлекательных мероприятий. Практика распределения доходов между участниками чемпионата действует с сезона-2014/15.

При этом ещё более 544,5 млн рублей направят в детско-юношеские спортивные школы, связанные с клубами КХЛ и МХЛ, а также в независимые учреждения.

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Ранее «Локомотив» одержал вторую подряд в стартовавшем сезоне. На льду против Ярославцы одолели «Шанхай Дрэгонс» и закончили матч со счётом 3:1.

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Матвей Константинов
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