«Локомотив» получит больше всех: Российским клубам перечислят рекордные выплаты от КХЛ по итогам сезона

КХЛ направит клубам 2,36 млрд рублей по итогам сезона-2025/26. Больше всех получит действующий чемпион ярославский «Локомотив» — свыше 215,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе лиги.

Вторую по размеру выплату перечислят финалисту Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу» — 175,9 млн рублей. Третьим станет магнитогорский «Металлург», которому достанется 155,3 млн рублей. Основой для расчёта стали доходы лиги от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевые отчисления от азартных игр через Единый регулятор азартных игр.

КХЛ рекомендует клубам направлять полученные средства на обновление инфраструктуры арен, повышение качества обслуживания болельщиков и проведение развлекательных мероприятий. Практика распределения доходов между участниками чемпионата действует с сезона-2014/15.

При этом ещё более 544,5 млн рублей направят в детско-юношеские спортивные школы, связанные с клубами КХЛ и МХЛ, а также в независимые учреждения.

Ранее «Локомотив» одержал вторую подряд в стартовавшем сезоне. На льду против Ярославцы одолели «Шанхай Дрэгонс» и закончили матч со счётом 3:1.