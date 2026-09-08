Радулов забил в 800-м матче КХЛ и принёс «Локомотиву» вторую победу

Ярославский «Локомотив» победил «Шанхай Дрэгонс» со счётом 3:1 и выиграл второй матч подряд в новом сезоне КХЛ. Встреча прошла в Ярославле.

Счёт в концовке первого периода открыл Егор Сурин. На 29-й минуте Бреннан Менелл восстановил равенство, однако спустя три минуты Александр Радулов снова вывел хозяев вперёд.

Для 40-летнего российского нападающего эта встреча стала 800-й в Континентальной хоккейной лиге. Радулов оказался 30-м игроком в истории турнира, которому удалось провести столько матчей.

В третьем периоде преимущество «Локомотива» увеличил Георгий Иванов. Он забросил третью шайбу ярославской команды на 48-й минуте и установил окончательный счёт.

По ходу заключительной двадцатиминутки хозяева потеряли Максима Берёзкина. Нападающий упал возле борта и не смог самостоятельно покинуть площадку. Партнёры помогли ему уйти со льда.

«Локомотив» начал сезон с двух побед. В первой встрече ярославцы разгромили дома челябинский «Трактор» — 5:1. «Шанхай» потерпел первое поражение после стартовой победы над «Нефтехимиком» со счётом 5:4 в овертайме.

Следующую игру «Локомотив» проведёт 10 сентября против «Северстали» в Ярославле. В тот же день «Шанхай» сыграет на выезде с минским «Динамо».

Ранее СКА выиграл второй матч подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ. Петербургская команда дома победила московское «Динамо» со счётом 5:3, хотя по ходу встречи уступала в две шайбы. Андрей Педан и Сергей Плотников оформили по дублю, ещё один гол забил Василий Атанасов. Николай Голдобин отметился тремя результативными передачами. Для московского «Динамо» это поражение стало вторым подряд в начале сезона.