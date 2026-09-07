СКА обыграл московское «Динамо» со счётом 5:3 в матче КХЛ

СКА обыграл московское «Динамо» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Московская команда открыла счёт на седьмой минуте после броска Ника Меркли. В начале второго периода Егор Римашевский увеличил преимущество гостей. СКА ответил шайбой Андрея Педана на 29-й минуте. На 38-й минуте Педан забил во второй раз, а Сергей Плотников вывел петербургскую команду вперёд. В третьем периоде Василий Атанасов увеличил разницу в счёте.

Римашевский оформил дубль на 52-й минуте и сократил отставание «Динамо». Итоговый счёт установил Плотников, который отправил шайбу в ворота соперника на последней минуте встречи. Нападающий СКА Николай Голдобин сделал три результативные передачи.

Петербургский клуб выиграл оба стартовых матча нового сезона КХЛ. «Динамо», напротив, потерпело второе поражение подряд.

Следующий матч СКА проведёт 9 сентября дома против тольяттинской «Лады». Московское «Динамо» в тот же день примет владивостокский «Адмирал».

Матч также пошёл в зачёт «Кубка первых», который приурочили к 80-летию отечественного хоккея. В турнире участвуют СКА, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо». Команды получают очки за первые домашние и выездные встречи друг с другом в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Турнир завершится 22 декабря. Сейчас по два очка набрали СКА, «Автомобилист», «Спартак» и «Торпедо».

Ранее «Шанхай Дрэгонс» отыгрался со счёта 0:3 и победил нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме со счётом 5:4. Матч регулярного чемпионата КХЛ прошёл в Нижнекамске. Победную шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил капитан «Шанхая» Дмитрий Яшкин. Следующий матч «Шанхай» проведёт 8 сентября в Ярославле против «Локомотива», а «Нефтехимик» в тот же день примет «Сочи».