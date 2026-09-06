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Опубликовано 6 сентября, 17:56

«Драконы» ожили при 0:3: Яшкин завершил безумный камбэк «Шанхая» в КХЛ

«Шанхай» отыгрался с 0:3 и победил «Нефтехимик» в КХЛ

Обложка © Telegram / Шанхай Дрэгонс

Обложка © Telegram / Шанхай Дрэгонс

«Шанхай Дрэгонс» отыгрался со счёта 0:3 и победил нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме — 5:4. Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Нижнекамске.

Хозяева забросили три шайбы подряд: отличились Никита Хоружев, Артур Тянулин и Матвей Надворный. Однако ещё до второго перерыва Егор Соловьёв и Тёрнер Оттенбрайт сократили отставание китайского клуба до минимума.

В третьем периоде Степан Хрипунов восстановил равенство. «Нефтехимик» вновь вышел вперёд после гола Андрея Белозёрова, но Николас Петан перевёл встречу в овертайм.

Победную шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил капитан «Шанхая» Дмитрий Яшкин. Таким образом, «Драконы» начали новый регулярный чемпионат с волевой победы.

Следующую встречу «Шанхай» проведёт 8 сентября в Ярославле против «Локомотива». В тот же день «Нефтехимик» дома сыграет с «Сочи».

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Новый сезон КХЛ стартовал 5 сентября. В чемпионате участвуют 22 клуба, включая «Шанхайских Драконов» и «Нефтехимик», а каждая команда проведёт по 68 матчей. Life.ru подробно собрал календарь, формат и главные матчи сезона-2026/27.

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Юрий Лысенко
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