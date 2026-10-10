Путин оценил настрой команды Трампа на продолжение диалога с Москвой

Президент России Владимир Путин отметил внимание американского руководства к продолжению диалога с Москвой. Эту позицию российский лидер обозначил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы ценим то внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами», — сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, российская сторона учитывает плотную внутреннюю и внешнеполитическую повестку американской администрации. При этом контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются на высшем уровне.

Россия и США также сохраняют другие каналы взаимодействия. Ранее стороны договорились продолжать работу между президентскими администрациями, специальными службами и профильными ведомствами. Сам Путин и Трамп подтвердили готовность поддерживать личные контакты.

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа 9 октября стал шестым с начала 2026 года. До этого лидеры созванивались 8 сентября, 4 июля, 14 июня, 29 апреля и 9 марта. С момента возвращения Трампа в Белый дом президенты России и США провели уже 16 телефонных бесед. Во время сентябрьского разговора они обсуждали результаты поездок Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, а также дальнейшее развитие российско-американского диалога.