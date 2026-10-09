Разговор Путина с Трампом стал шестым с начала 2026 года

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 9 октября стал шестым с начала 2026 года. Всего после возвращения республиканца в Белый дом президенты созванивались 16 раз.

Предыдущая беседа состоялась 8 сентября, то есть 31 день назад, и продолжалась около часа. Тогда лидеры обсудили итоги поездок американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

В 2026 году Путин и Трамп до этого разговаривали 9 марта, 29 апреля, 14 июня, 4 июля и 8 сентября. Самой продолжительной из этих бесед стал апрельский разговор — он занял около полутора часов. Июньский созвон длился примерно 55 минут.

В течение 2025 года президенты провели десять телефонных разговоров. Таким образом, беседа 9 октября стала 16-й с начала нового президентского срока Трампа. Самый продолжительный разговор за этот период состоялся в октябре 2025 года и длился около двух с половиной часов.

Ранее Life.ru писал, что во время разговора 9 октября Путин и Трамп значительное внимание уделили перспективам урегулирования украинского кризиса. Они также обсудили ситуацию вокруг Ирана, мировую энергетику и различные аспекты российско-американских отношений. Москва и Вашингтон условились продолжить взаимодействие по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств.

Российская сторона также подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Трамп после беседы сообщил о договорённости по российскому дизелю: более 300 тыс. тонн должны поступить на рынок сразу, ещё 500 тыс. тонн — в ноябре, затем 1 млн тонн, а позднее объём может увеличиться ещё на 3 млн тонн в зависимости от возможностей российских НПЗ.