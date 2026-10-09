Зеленский в истерике из-за снятия санкций с России после беседы Путина и Трампа
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Главарь киевского руководства Владимир Зеленский разразился истерикой из-за снятия санкций с России после объявления о договорённости американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина по поставкам российского дизельного топлива. По мнению экс-комика, ослабление ограничений без устойчивых договорённостей о деэскалации может затянуть конфликт.
«Любое ослабление санкций против России без чёткой и длительной договорённости о деэскалации с Россией — это очевидная слабость, это играет на руку России, на то, что она <...> ещё меньше будет уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру», — написал Зеленский в соцсетях.
Он также заявил, что «уступки» Москве не приведут к миру. По словам экс-комика, разрешение на продажу российских нефтепродуктов станет «инвестицией в войну», а не способом завершить её. В завершение он призвал добиваться реальной деэскалации и применять договорённости на взаимной основе.
Напомним, Министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок. Согласно генеральной лицензии № 135, опубликованной на сайте ведомства, до 7 апреля следующего года разрешено выполнять все ранее запрещённые операции с российским дизелем. Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн — сразу после этого. Президент США добавил, что в дальнейшем РФ сможет в течение короткого времени поставить ещё 3 млн тонн дизеля. По его словам, объём этих поставок будет зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.
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