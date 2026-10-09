Главарь киевского руководства Владимир Зеленский разразился истерикой из-за снятия санкций с России после объявления о договорённости американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина по поставкам российского дизельного топлива. По мнению экс-комика, ослабление ограничений без устойчивых договорённостей о деэскалации может затянуть конфликт.

«Любое ослабление санкций против России без чёткой и длительной договорённости о деэскалации с Россией — это очевидная слабость, это играет на руку России, на то, что она <...> ещё меньше будет уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру», — написал Зеленский в соцсетях.

Он также заявил, что «уступки» Москве не приведут к миру. По словам экс-комика, разрешение на продажу российских нефтепродуктов станет «инвестицией в войну», а не способом завершить её. В завершение он призвал добиваться реальной деэскалации и применять договорённости на взаимной основе.