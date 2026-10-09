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Опубликовано 9 октября, 23:14

Путин и Трамп уделили значительное внимание урегулированию на Украине

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта во время телефонного разговора 9 октября. Значительную часть беседы посвятили этой теме, сообщили в Кремле.

Лидеры также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора Москва и Вашингтон договорились сохранять контакты на высшем уровне.

«В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса», — говорится в сообщении Кремля.

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Зеленский в истерике из-за снятия санкций с России после беседы Путина и Трампа

Ранее Трамп после разговора с Путиным объявил о договорённостях по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, Россия должна сначала поставить более 300 тыс. тонн дизеля, ещё 500 тыс. тонн — в ноябре, а затем ещё 1 млн тонн. В дальнейшем объём может увеличиться ещё на 3 млн тонн в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих мощностей. Трамп заявил, что рассчитывает таким образом увеличить предложение топлива и добиться снижения цен на дизель в США и других странах.

Больше новостей о решениях европейских властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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