Путин и Трамп уделили значительное внимание урегулированию на Украине

Ранее Трамп после разговора с Путиным объявил о договорённостях по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, Россия должна сначала поставить более 300 тыс. тонн дизеля, ещё 500 тыс. тонн — в ноябре, а затем ещё 1 млн тонн. В дальнейшем объём может увеличиться ещё на 3 млн тонн в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих мощностей. Трамп заявил, что рассчитывает таким образом увеличить предложение топлива и добиться снижения цен на дизель в США и других странах.