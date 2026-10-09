Путин и Трамп уделили значительное внимание урегулированию на Украине
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта во время телефонного разговора 9 октября. Значительную часть беседы посвятили этой теме, сообщили в Кремле.
Лидеры также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора Москва и Вашингтон договорились сохранять контакты на высшем уровне.
«В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса», — говорится в сообщении Кремля.
Ранее Трамп после разговора с Путиным объявил о договорённостях по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, Россия должна сначала поставить более 300 тыс. тонн дизеля, ещё 500 тыс. тонн — в ноябре, а затем ещё 1 млн тонн. В дальнейшем объём может увеличиться ещё на 3 млн тонн в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих мощностей. Трамп заявил, что рассчитывает таким образом увеличить предложение топлива и добиться снижения цен на дизель в США и других странах.
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