Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились продолжить личные контакты. Лидеры подтвердили этот настрой во время телефонного разговора 9 октября, сообщили в Кремле.

«Подтверждена договорённость о продолжении личных контактов между президентами двух стран», — говорится в опубликованном заявлении президента РФ.

Москва и Вашингтон также намерены поддерживать взаимодействие по другим каналам. Речь идёт о сотрудничестве между президентскими администрациями, специальными службами и другими ведомствами двух государств.

Во время разговора Путин и Трамп уделили значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса. Кроме того, президенты обсудили ситуацию вокруг Ирана и отдельные вопросы двусторонних российско-американских отношений.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский раскритиковал решение США ослабить часть ограничений в отношении операций с российским дизельным топливом. Он заявил, что снятие санкционных ограничений без устойчивых договорённостей о деэскалации считает ошибочным шагом. Экс-комик также выступил против поставок российских нефтепродуктов на американский и мировой рынки и призвал добиваться взаимного выполнения договорённостей. До этого Трамп сообщил, что Россия должна поставить более 300 тыс. тонн дизеля, ещё 500 тыс. тонн — в ноябре, а затем ещё 1 млн тонн.