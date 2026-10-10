Ушаков раскрыл «кухню» телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как хозяин Белого дома Дональд Трамп добивался личного разговора с российским лидером Владимиром Путиным и почему звонок решили провести после поездки Путина в Туркменистан.

По его словам, подготовка началась 7 октября, когда Ушаков созвонился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Тот попросил передать Путину поздравления и наилучшие пожелания, к которым хотел присоединить и пожелания Джареда Кушнера. Помощник президента России отметил, что Дональд Трамп хотел поздравить российского лидера лично.

После этого Москва и Вашингтон начали подбирать время для звонка. Сторонам требовалось учесть разницу в часовых поясах, а также поездку Путина в Туркменистан 8 октября. В итоге собеседники решили провести беседу после возвращения российского президента из поездки. Как сообщил Ушаков, республиканец ради этого перенёс мероприятия, которые были запланированы на эти дни заранее.

Ранее Life.ru писал, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 9 октября стал шестым с начала 2026 года. Всего после возвращения республиканца в Белый дом президенты созванивались 16 раз. Самый продолжительный разговор за этот период состоялся в октябре 2025 года и длился около двух с половиной часов.