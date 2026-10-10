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Регион
Опубликовано 10 октября, 00:19

Ушаков раскрыл «кухню» телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как хозяин Белого дома Дональд Трамп добивался личного разговора с российским лидером Владимиром Путиным и почему звонок решили провести после поездки Путина в Туркменистан.

По его словам, подготовка началась 7 октября, когда Ушаков созвонился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Тот попросил передать Путину поздравления и наилучшие пожелания, к которым хотел присоединить и пожелания Джареда Кушнера. Помощник президента России отметил, что Дональд Трамп хотел поздравить российского лидера лично.

После этого Москва и Вашингтон начали подбирать время для звонка. Сторонам требовалось учесть разницу в часовых поясах, а также поездку Путина в Туркменистан 8 октября. В итоге собеседники решили провести беседу после возвращения российского президента из поездки. Как сообщил Ушаков, республиканец ради этого перенёс мероприятия, которые были запланированы на эти дни заранее.

Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты
Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты

Ранее Life.ru писал, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 9 октября стал шестым с начала 2026 года. Всего после возвращения республиканца в Белый дом президенты созванивались 16 раз. Самый продолжительный разговор за этот период состоялся в октябре 2025 года и длился около двух с половиной часов.

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Тимур Хингеев
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