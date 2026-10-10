Ушаков: Путин заявил Трампу о неизменности целей и задач СВО

Президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции Москвы относительно целей и задач специальной военной операции. Об этом российский лидер сообщил президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При этом Путин подтвердил готовность России добиваться долгосрочного мира политико-дипломатическими средствами.

«Владимир Путин чётко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин во время разговора с Трампом подробно изложил позицию Москвы относительно действий украинской стороны и ответных мер России. Российский президент заявил американскому коллеге, что, по оценке Москвы, Киев сделал ставку на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта. Путин также рассказал Трампу о действиях России в ответ на украинские атаки. Подробности конкретных мер российская сторона публично не приводила.