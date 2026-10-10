«Никто не хотел класть трубку»: Разговор Трампа и Путина длился полтора часа

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа продлился полтора часа. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, ни один из них не хотел первым завершать звонок.

По его словам, разговор получился насыщенным и прошёл в дружеской атмосфере. Ушаков также передал слова Трампа о готовности общаться с Путиным в любое время — днём, вечером, ночью и даже на следующий день.

«Никто не хотел класть трубку первым», — сказал Ушаков.

Ранее Life.ru писал, что Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты. Лидеры подтвердили этот настрой во время телефонного разговора 9 октября. Москва и Вашингтон также намерены поддерживать взаимодействие по другим каналам. Речь идёт о сотрудничестве между президентскими администрациями, специальными службами и другими ведомствами двух государств.