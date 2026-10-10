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Регион
Опубликовано 10 октября, 00:26

«Никто не хотел класть трубку»: Разговор Трампа и Путина длился полтора часа

Ушаков: Путин и Трамп не хотели класть трубку, разговор длился полтора часа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа продлился полтора часа. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, ни один из них не хотел первым завершать звонок.

По его словам, разговор получился насыщенным и прошёл в дружеской атмосфере. Ушаков также передал слова Трампа о готовности общаться с Путиным в любое время — днём, вечером, ночью и даже на следующий день.

«Никто не хотел класть трубку первым», — сказал Ушаков.

Разговор Путина с Трампом стал шестым с начала 2026 года
Разговор Путина с Трампом стал шестым с начала 2026 года

Ранее Life.ru писал, что Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты. Лидеры подтвердили этот настрой во время телефонного разговора 9 октября. Москва и Вашингтон также намерены поддерживать взаимодействие по другим каналам. Речь идёт о сотрудничестве между президентскими администрациями, специальными службами и другими ведомствами двух государств.

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Тимур Хингеев
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