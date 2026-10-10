Путин подробно рассказал Трампу об ответных мерах России на атаки ВСУ

Российский лидер Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал об ответных действиях Москвы на фоне атак украинских сил. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин заявил, что Киев сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Российский лидер подробно изложил американскому коллеге, как Москва реагирует на действия украинской стороны.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта во время телефонного разговора 9 октября. Значительную часть беседы посвятили этой теме. Лидеры также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора Москва и Вашингтон договорились сохранять контакты на высшем уровне.