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Опубликовано 10 октября, 00:49

Путин подробно рассказал Трампу об ответных мерах России на атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Российский лидер Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал об ответных действиях Москвы на фоне атак украинских сил. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин заявил, что Киев сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Российский лидер подробно изложил американскому коллеге, как Москва реагирует на действия украинской стороны.

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Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта во время телефонного разговора 9 октября. Значительную часть беседы посвятили этой теме. Лидеры также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора Москва и Вашингтон договорились сохранять контакты на высшем уровне.

Больше новостей о ситуации на передовой, действиях российских войск и ходе боевых операций — в разделе «СВО» на Life.ru.

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