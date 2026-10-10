Путин сообщил Трампу, что с Ираном нужно договариваться

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что дипломатические возможности по иранскому вопросу ещё не исчерпаны. С Тегераном можно и нужно договариваться, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

«Владимир Путин особо подчеркнул, что возможности дипломатии на иранском направлении совсем не исчерпаны: с Тегераном можно и нужно договариваться», — сказал Ушаков.

Иранская тематика стала одним из направлений переговоров президентов России и США. Российский лидер обозначил позицию Москвы о возможности политико-дипломатического решения существующих противоречий.

Накануне Путин также встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Туркменистане. Российский лидер тогда заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию ситуации вокруг Ирана. Пезешкиан, как уточняли в Кремле, не передавал через Путина какого-либо послания Трампу.