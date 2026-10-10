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Опубликовано 10 октября, 01:32

Путин сообщил Трампу, что с Ираном нужно договариваться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что дипломатические возможности по иранскому вопросу ещё не исчерпаны. С Тегераном можно и нужно договариваться, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

«Владимир Путин особо подчеркнул, что возможности дипломатии на иранском направлении совсем не исчерпаны: с Тегераном можно и нужно договариваться», — сказал Ушаков.

Иранская тематика стала одним из направлений переговоров президентов России и США. Российский лидер обозначил позицию Москвы о возможности политико-дипломатического решения существующих противоречий.

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Накануне Путин также встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Туркменистане. Российский лидер тогда заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию ситуации вокруг Ирана. Пезешкиан, как уточняли в Кремле, не передавал через Путина какого-либо послания Трампу.

Больше новостей о решениях европейских властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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