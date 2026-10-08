Не стали ждать завтра: Путин и Пезешкиан встретились в Туркмении на день раньше

Президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в туркменской курортной зоне «Аваза». Изначально переговоры лидеров планировались на 9 октября, однако Путин и Пезешкиан решили не откладывать встречу и провести её уже вечером 8 октября.

До этого российский президент принял участие в официальном приёме от имени главы Туркмении Сердара Бердымухамедова. Там Путин также смог кратко пообщаться с другими участниками предстоящих встреч на высшем уровне.

Путин находится в Туркмении с двухдневным рабочим визитом. 9 октября он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.

Россия и Иран в последние годы заметно нарастили политические и экономические контакты. Москва и Тегеран взаимодействуют по вопросам энергетики, транспорта, торговли и международной повестки, а президенты двух стран регулярно проводят личные встречи и телефонные переговоры.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоялась 1 сентября 2026 года в Бишкеке на полях саммита ШОС. Тогда президенты обсудили развитие российско-иранского сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Путин отмечал, что отношения двух стран стабильно развиваются в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, а Пезешкиан благодарил Москву за поддержку позиции Тегерана в период обострения в регионе.