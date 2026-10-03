«Останемся партнёрами навсегда»: Медведев исключил размен Ирана в сделках с США

Россия не станет жертвовать отношениями с Ираном ради каких-либо договорённостей с другими государствами. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Так он ответил на вопрос о публикациях западных СМИ, в которых Иран и Украину называли возможными «разменными монетами» в договорённостях Москвы и Вашингтона.

«Мы никогда не пожертвуем нашими отношениями с Исламской Республикой Иран, как бы об этом нас кто-либо ни просил. Мы стратегические партнёры и таковыми останемся навсегда», — заявил Медведев.

Ранее в Москве также отвергали сообщения о возможном обмене содействия США по Украине на помощь России в урегулировании ситуации вокруг Ирана. В российском руководстве подчёркивали, что подобных предложений от Вашингтона не поступало.

Россия и Иран развивают сотрудничество в энергетике, транспорте и атомной сфере, а также взаимодействуют на международных площадках.

28 сентября Россия и Иран обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в энергетике. Переговоры провели глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв и иранский министр нефти Мохсен Пакнежад