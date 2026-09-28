Россия и Иран обсудили развитие сотрудничества в энергетике

Россия и Иран обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетике. Встречу провели глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв и министр нефти Исламской Республики Мохсен Пакнежад, который является сопредседателем межправительственной комиссии.

В Минэнерго России подчеркнули, что энергетика остаётся одним из ключевых направлений двустороннего экономического взаимодействия. Стороны рассмотрели действующие проекты и возможности запуска новых совместных инициатив.

Отдельной темой стало функционирование АЭС «Бушер». Россия участвует в развитии станции и продолжает взаимодействие с иранской стороной по вопросам её работы и безопасности.

Кроме энергетики, министры обсудили выполнение договорённостей в сфере образования и поставок сельскохозяйственных ресурсов. Эти вопросы ранее поднимались на заседании межправкомиссии, прошедшем в феврале в Тегеране.

Стороны также начали формировать повестку участия Ирана в Российской энергетической неделе и Форуме стран — экспортёров газа. Оба мероприятия пройдут в Москве в октябре. Цивилёв отметил необходимость сохранять конструктивный диалог с Тегераном и координировать усилия для запуска новых взаимовыгодных проектов.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия намерена пересмотреть логистику поставок энергоресурсов на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Сергей Цивилёв тогда подчёркивал необходимость снижать риски для энергетических цепочек.