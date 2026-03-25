«Цепочки под ударом»: Россия разворачивает энергопотоки на фоне кризиса на Ближнем Востоке

РФ намерена изменить подход к поставкам энергоресурсов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и сосредоточиться на направлении в соседние страны. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Сергей Цивилёв.

«С точки зрения блокады пролива мы все понимаем, что теперь любая цепочка поставки может находиться под ударом. Поэтому мы сейчас переосмысливаем эти цепочки поставок энергоресурсов, которые мы будем делать», — сказал он журналистам.

По словам министра, приоритет будет отдаваться поставкам в государства, имеющим общую границу с Россией. Такой подход, как отмечается, позволит снизить риски, связанные с возможными перебоями в логистике. Отдельно он подчеркнул, что текущая международная обстановка заставляет пересматривать привычные маршруты транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также оценивать устойчивость существующих схем поставок.

Цивилёв отметил, что изменения затронут не только российскую систему, но и глобальную энергетическую логистику в целом. По его мнению, участникам рынка придётся адаптироваться к новым условиям и учитывать возросшие риски. Он добавил, что ситуация на Ближнем Востоке стала серьёзным вызовом для мировой экономики и может привести к формированию новых цепочек поставок в энергетическом секторе.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи после консультаций с американской стороной получили разъяснения, позволяющие рассматривать закупки российской нефти и нефтепродуктов без риска вторичных санкций. Расчёты за поставки могут проводиться не только в долларах, но и в других валютах, включая юань, рубль и дирхам ОАЭ.