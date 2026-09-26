«Нестандартные ходы»: Лавров рассказал, как решить кризис на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости нестандартных решений для изменения ситуации на Ближнем Востоке и прилегающих территориях. Об этом он сообщил во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам российского министра, такие шаги должны предпринять ООН и её государства-члены. Он отметил, что речь идёт не только о палестинском вопросе, но и о других регионах, где продолжаются конфликты.

«От ООН, от всех нас, государств-членов, требуются срочные нестандартные ходы, чтобы обратить вспять неблагоприятные тенденции на Ближнем Востоке и близлежащих территориях», — сказал он.

Лавров уточнил, что речь идёт не только о Палестине, но и о Сирии, Ливане, Ираке, Йемене, Судане, Южном Судане и Сомали.

Ранее Сергей Лавров осудил убийство верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. Министр назвал произошедшее неприемлемым проявлением силового диктата. По его словам, Москва не может принять убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также представителей военного и политического руководства Исламской Республики.