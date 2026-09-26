Лавров: Пришло время решить вопрос о государственности Палестины

Россия считает, что пришло время обеспечить государственность Палестины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам российского министра, решение палестинского вопроса должно основываться на многочисленных резолюциях и решениях ООН. Он назвал обеспечение государственности палестинского народа одной из ключевых проблем Ближнего Востока.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что палестинский вопрос не должен зависеть от политической конъюнктуры. Захарова выступила за системный подход к ближневосточному урегулированию. Она предупредила, что откладывание решения оборачивается новыми кризисами. По её словам, эта тема требует постоянного внимания.