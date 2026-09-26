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Регион
Опубликовано 26 сентября, 16:26

Лавров: Пришло время решить вопрос о государственности Палестины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Россия считает, что пришло время обеспечить государственность Палестины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам российского министра, решение палестинского вопроса должно основываться на многочисленных резолюциях и решениях ООН. Он назвал обеспечение государственности палестинского народа одной из ключевых проблем Ближнего Востока.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что палестинский вопрос не должен зависеть от политической конъюнктуры. Захарова выступила за системный подход к ближневосточному урегулированию. Она предупредила, что откладывание решения оборачивается новыми кризисами. По её словам, эта тема требует постоянного внимания.

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Юлия Сафиулина
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