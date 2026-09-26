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Регион
Опубликовано 26 сентября, 16:12

«Проявление силового диктата»: Лавров высказался об убийстве Хаменеи и руководства Ирана

Лавров назвал убийство Хаменеи проявлением силового диктата

Обложка © EPA/ТАСС

Обложка © EPA/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о неприемлемости убийства верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики. Об этом он сообщил во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Российский министр отметил, что Москва считает подобные действия проявлением силового давления.

«Неприемлемым проявлением силового диктата считаем убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи, членов военного и политического руководства Исламской Республики», — сказал министр.

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Ранее стало известно, что главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили двусторонние и региональные вопросы в Нью-Йорке. Переговоры прошли 24 сентября на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Главной темой стала ситуация вокруг Ирана. Стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке, особое внимание уделив ближневосточному кризису. Россия и Иран подтвердили, что урегулирование должно идти дипломатическим путём. Отдельно Лавров и Аракчи рассмотрели, как выполняются договорённости, достигнутые после встречи президентов двух стран в Бишкеке 1 сентября 2026 года.

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Юлия Сафиулина
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