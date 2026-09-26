«Проявление силового диктата»: Лавров высказался об убийстве Хаменеи и руководства Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о неприемлемости убийства верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики. Об этом он сообщил во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили двусторонние и региональные вопросы в Нью-Йорке. Переговоры прошли 24 сентября на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Главной темой стала ситуация вокруг Ирана. Стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке, особое внимание уделив ближневосточному кризису. Россия и Иран подтвердили, что урегулирование должно идти дипломатическим путём. Отдельно Лавров и Аракчи рассмотрели, как выполняются договорённости, достигнутые после встречи президентов двух стран в Бишкеке 1 сентября 2026 года.