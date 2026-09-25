Лавров и Арагчи обсудили дипломатические пути урегулирования иранского кризиса

Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча состоялась 24 сентября на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в МИД России.

Центральной темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана. Министры обменялись мнениями по региональной и международной повестке, уделив особое внимание кризису на Ближнем Востоке.

Российская и иранская стороны подчеркнули необходимость дипломатического пути урегулирования.

Отдельно Лавров и Арагчи рассмотрели выполнение двусторонних договорённостей, достигнутых после встречи президентов России и Ирана в Бишкеке 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Иран и США провели двухчасовой обмен сообщениями в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН. Тегеран передал американской стороне свои позиции и условия для возобновления дипломатического процесса.