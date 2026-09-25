Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

Колумбия официально прекратила дипломатические отношения с Ираном. Решение вступило в силу 19 сентября 2026 года, сообщили в Министерстве иностранных дел латиноамериканской страны.

В Боготе объяснили этот шаг сразу несколькими причинами. Среди них власти назвали вопросы национальной безопасности, перекрытие Ираном Ормузского пролива, а также препятствование проведению инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В колумбийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение принято от имени правительства страны и означает официальный разрыв дипломатических отношений с Исламской Республикой Иран.

При этом прекращение дипотношений не распространяется на работу консульств. Они продолжат функционировать.

Тем временем Исламская Республика Иран сформулировала семь конкретных условий, выполнение которых является обязательным для возобновления судоходства через Ормузский пролив. Пока Вашингтон не предпримет необходимых шагов для их реализации, стратегически важный морской путь останется заблокированным.